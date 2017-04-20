Сочи ждет «Формулу»

Сочи готовится к старту королевских гонок «Формулы-1». Рев болидов в Олимпийском парке курорта будет звучать с 26 по 30 апреля. В город уже прибыли первый груз с гоночными машинами. Самолет авиакомпании «ЭйрБриджКарго» прилетел из Бахрейна, где в минувшие выходные 15-16 апреля прошел этап «Формулы-1». На борту воздушного судна привезли груз общим весом около 135 тонн.

- Все спортивное оборудование было разгружено с помощью специальных поддонов. Контейнеры доставили в специальную зону таможенного контроля в аэропорту Сочи, где расположен мобильно-инспекционный досмотровый комплекс. В следующие три дня международный аэропорт Сочи примет еще пять грузовых рейсов с оборудованием для проведения гонки «Формулы 1», - сообщает пресс-служба «Сочи Автодрома».

А пока аэропорт принимает грузы, на гоночной трассе идут последние приготовления. На стартовой прямой нанесена новая разметка для болидов, габаритные размеры которых увеличились в связи с изменением технического регламента. Свежее покрытие появилось и в зоне вылета в районе последнего поворота – традиционно это цвета российского триколора. Изменения коснулись и зоны вылета в районе второго поворота – теперь там установлены дополнительные искусственные дорожные неровности «лежачие полицейские» общей длиной 80 метров. Данная конструкция позволит предупредить маневры пилотов, которые, в случае нарушения границ трассы после разгона со стартовой прямой, используют зону вылета на этом участке для получения преимущества.

- Еще раньше, в начале этого года, согласно новым требованиям FIA, продиктованным возросшими скоростями болидов на автодроме усилили систему защитных барьеров, - отметили в пресс-службе «СочиАвтодрома».

Ирина СИЗОВА