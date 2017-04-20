AliExpress открыл для покупателей из РФ торговлю в кредит

Возможность покупок в кредит и в рассрочку в России предоставила китайская компания AliExpress.

Нововведение начало действовать с 20 апреля 2017 года в отношении продукции в категории «Молл». Стоимость покупок — от трех тысяч рублей.

Уточняется, что Россия — первая страна, для которой китайская компания предоставила такие льготы. Причина лояльности компании в том, что Россия показала себя как один из самых успешных рынков для AliExpress.

Сначала в рассрочку можно будет приобретать продукцию в категории «Молл». Затем, уже спустя несколько месяцев, нововведение распространится на продукты от трех тысяч рублей.