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AliExpress открыл для покупателей из РФ торговлю в кредит

Четверг, 20 апреля 2017 10:34
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Возможность покупок в кредит и в рассрочку в России предоставила китайская компания AliExpress.
Нововведение начало действовать с 20 апреля 2017 года в отношении продукции в категории «Молл». Стоимость покупок — от трех тысяч рублей.
Уточняется, что Россия — первая страна, для которой китайская компания предоставила такие льготы. Причина лояльности компании в том, что Россия показала себя как один из самых успешных рынков для AliExpress.
Сначала в рассрочку можно будет приобретать продукцию в категории «Молл». Затем, уже спустя несколько месяцев, нововведение распространится на продукты от трех тысяч рублей.

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