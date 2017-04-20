Роспотребнадзор обнаружил высокую долю фальсификата среди молочных продуктов

За первые три месяца 2017 года территориальные органы Роспотребнадзора проверили более 11 тысяч производителей пищевых продуктов, организаций общественного питания и участников торговли пищевыми продуктами. Больше всего фальсификации приходится на молочную и импортную рыбную продукцию — 7,5 и 6,5 процента соответственно, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

По итогам проверок забраковано более 15 тысяч партий пищевой продукции общим объемом более 324 тонн. Составлено более 13 тысяч протоколов об административном правонарушении. Наложено штрафов более чем на 164 миллиона рублей.

Ведомство отмечает снижение доли обнаруженных нитратов: в первом квартале этого года не соответствовало нормативам 0,9 процента проб, а за аналогичный период 2016 года показатель составил 1,1 процента. При этом почти в два раза — с 1,3 до 0,6 процента — уменьшился объем импортной продукции, не соответствующий нормативам по содержанию нитратов.

Наиболее высокий показатель несоответствия по микробиологическим показателям зафиксирован среди рыбной (6,1 процента), птицеводческой (4,5 процента) и молочной (4,1 процента) продукции.

В середине января 2017 года помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко заявил, что в России фальсифицируется четверть всех продуктов питания, за исключением яиц. С такой оценкой не согласились в Роспотребнадзоре и Росстате. В частности, в статкомитете сообщили, что с января по ноябрь 2016 года было выявлено не соответствующих требованиям мяса и птицы — 6,6 процента, рыбы — 5,8 процента, кондитерских изделий — менее 4 процентов.