Триумф честного слова

Застройщик элитного жилого комплекса отрезал себе землю жильцов, чтобы построить башню.

Если взглянуть на город в целом, можно восхититься новыми жилыми комплексами, которые продвигают акулы строительства: это ладно скроенные высотки, с изящными изгибами, глянцевыми фасадами, роскошными пентхаусами. А вот если не дай бог углубиться в конкретику и поинтересоваться, как живут счастливые обладатели квартир в краснодарских «недонебоскребах», внешнее впечатление может усугубиться. Чем дальше проблема, тем она мельче, чем ближе, тем сильнее шевелятся волосы.

Два в одном

К нам обратились жители комплекса «Триумф», расположенного на улице Гаврилова, 27. Пять лет назад они приобрели квартиры у самого передового краснодарского застройщика — компании «Девелопмент-Юг». Это предприятие снискало себе славу одного из лучших, благодаря стабильности и исполнительности в вопросе доведения своих строительных дел до конца. Но это опять-таки живописный фасад, а что же делается по ту сторону внешнего лоска?

Застройщик получил разрешение на строительство многоэтажного трехсекционного дома. Изначально говорилось о том, что площади земельного участка — 19 тысяч квадратов недостаточно для соблюдения всех градостроительных норм и для того, чтобы обеспечить многоквартирник необходимой инфраструктурой. Кроме того, сети водоотведения не были рассчитаны на обслуживание такого крупногабаритного сооружения. В итоге на участке сначала выросла «разрешенная» литера 3, которой администрация города дала отмашку на ввод в эксплуатацию, а спустя время, на удивление, была завершена литера 1, которой городская власть воспротивилась: территория и коммуникации не удовлетворяют техническому регламенту.

По данным Департамента архитектуры и градостроительства, разрешение на ввод в эксплуатацию литеры 1 ведомством не выдавалось. Но, как это у нас прижилось и вошло в практику, всё, что не принимает и чему сопротивляется власть, принимает и одобряет суд.

Администрации по решению суда пришлось все-таки издать постановление о вводе литеры 1 в эксплуатацию. И всё это несмотря на то, что площади вокруг домов кот наплакал: узенькие дорожки, на которых двум машинам не разъехаться, 14 парковочных карманов, временная гравийная парковка, находящаяся в двойственном юридическом состоянии, крохотные детская и спортивные площадки, подземный паркинг с выкупленными местами — и всё это «богатство» на 680 квартир. Как мы оценивали «крохотность»? Есть ли у нас документация, которая подтверждает, что площадь вокруг домов действительно меньше нормативной? Решение же суд выносил на основании каких-то документов и чем-то обосновывал законность ввода здания в эксплуатацию.

В жалобах, направленных в высшие инстанции, в том числе полномочному представителю Президента РФ по ЮФО В. В. Устинову и губернатору края Вениамину Кондратьеву, жильцы говорят о том, что не получили ответов на свои вопросы от Департамента строительства администрации Краснодара и Департамента по надзору в строительной сфере края. Оба департамента проигнорировали доводы относительно нарушения нормативных размеров земельного участка. В чем выразилось игнорирование? Просто не ответили или ответили, но обошли эту тему стороной? Лучше отразить, как фактически обстояли дела.

На территории, способной эффективно обеспечивать эксплуатацию 340- квартирного дома, был возведен еще один 340-квартирный дом.

«Является ли нарушением действующего законодательства строительство второй очереди ЖК «Триумф» на участке значительно меньшем, чем предусмотрено нормативами для соответствующих домов? Должна ли быть увеличена площадь земельного участка до нормативных размеров?» — спрашивают жители улицы Гаврилова, 27.

Нигде не приводится норма площади земельного участка для многоквартирного дома, и в противовес мы не пишем фактическую площадь застройки. Нужны документы, которые подтверждают, что действительно на земельном участке, выделенном под один дом, построили два. Иначе это просто слова. Оба департамента подтвердили сведения Департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса о том, что литера 1 подключена к ливневому коллектору, которого недостаточно для водоотведения атмосферных осадков. Наиболее острые вопросы повисли в воздухе, оставшись без ответа.

Влепим башню

Тем временем возникли новые обстоятельства. Жильцы случайно узнали, что застройщик, действуя через аффилированную компанию «Краснодарское ПАТП-3», через суд снял с кадастрового учета участок, на котором находятся оба дома, разделил его на две части и зарегистрировал их в кадастре как два отдельных. На одном — площадью 16 тысяч квадратных метров — находятся дома, а на втором — 3000 «квадратов» — располагается гравийная парковка, которой пользуются автовладельцы, и пустырь, огороженный железным забором. Судя по проектам, размещенным на сайте «Девелопмент-Юг», в этом месте должна вырасти 24-этажная жилая башня, литера 2.

— Сюда приезжали представители департаментов архитектуры и муниципальной собственности, встречались с застройщиком,— рассказывает Дмитрий Кравченко, владелец одной из квартир и председатель совета многоквартирного дома. — Ну куда, говорят, вы его (третий дом) пихаете? Даже если и впихнете, сети таких нагрузок не выдержат. Кроме того, если вы хотите что-то делать, спрашивайте у жильцов. Однако застройщик себе на уме. Он и не собирается нас ни о чем спрашивать.

По ч. 4 п. 1 ст. 36 ЖК РФ «в состав общего имущества собственников помещений многоквартирного дома на праве общей долевой собственности входит земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном участке объекты».

А по статье 305 ГК РФ собственники помещений в многоквартирном доме как законные владельцы земельного участка вправе требовать устранения нарушений их прав.

Кадастровые работы, которые произвел застройщик с помощью судебного давления на организацию, осуществляющую кадастровый учет, по сути лишили жильцов их собственности. К тому же данная собственность, согласно кадастровой выписке, обременена ипотекой различных банков. «Передел» земли произошел 6 июля 2016 года — именно тогда было вынесено решение Прикубанского районного суда города Краснодара. Ни один из жильцов об этом не знал, а когда факты вскрылись, оказалось, что процессуальный срок подачи жалобы был пропущен.

Однако жители добиваются пересмотра и отмены решения суда, так как они «опоздали» по уважительной причине. По закону только с согласия жильцов многоквартирного дома земля может быть передана иным лицам, но такого согласия жильцы не давали. Истец действовал недобросовестно, так как не мог не знать, что на снятом с кадастрового учета участке расположены два многоквартирных дома и имеется 107 обременений в пользу ряда юридических лиц.

Очумелые ручки

То, что землю из-под ног собственников вынули и поделили,— это одно, но существует также опасность для жизни людей и их имущества. Письма из Департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации города и городского Департамента архитектуры и строительства подтверждают, что ливневая канализация, обслуживающая дома на улице Гаврилова, 27, уже работает со стопроцентной нагрузкой. Подключение третьего дома может вызвать коллапс всей ливневой канализации района.

Хочется к этому добавить, что коллапс не только может — он уже происходит, причем от дождя к дождю. Малейшие осадки вызывают подтопление подземных парковок, а когда проходят ливни, то машины плавают в воде. По словам жильцов, несколько машин пришли в полную негодность. Застройщик пытается исправить ошибки: изолирует швы между плитами герметиком, прибегает к смекалке — своды паркинга опутаны сетью тонких трубочек, воронок, сливов. Это можно назвать системой капельного сбора: в местах, где капает и сочится влага, смастерены влагосборники, откуда вода по трубочкам попадает в канализационные емкости. Чтобы крыша не текла, проще запастись тазами и ведрами, чем заниматься починкой кровли,— так получается?

А в районе коллектора, куда сбегаются все окрестные сливы, нечистоты зловонно вырываются наружу сквозь канализационные люки и разливаются на перекрестке улиц Гаврилова и Гаражной морями вонючей влаги. Чтобы люки не взрывались от канализационного напряжения, а такие случаи бывали, их намертво приварили к основаниям. Теперь в часы икс вместо люков взрывается асфальт, и дорога, сколько ее ни латай, снова и снова возвращается в свое ущербное состояние.

Сейчас кубанские власти пришли к единодушному решению: если застройщик взялся делать бизнес, он обязан обеспечить жилые комплексы необходимой инфраструктурой. Но, видимо, не до всех дошли. Девелоперы по-прежнему стремятся выжать все соки земли: максимально строить то, что продается, а обязательствами можно и пренебречь. Кстати, на проектах, которыми строители заманивают к себе клиентов, жилые комплексы вырваны из контекста действительности: архитектурные ансамбли окружены солнечными лужайками, вместительными парковками, счастливыми детьми. В реальности же часто дома зажаты рамками частного сектора и зачастую стоят по пояс в нечистотах.

Светлана АБРАМОВА