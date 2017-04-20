Под вывеской букмекерской конторы

Закон о запрете игорного бизнеса вне специально отведенных зон в нашей стране начал действовать с июля 2009 года. С этого времени государство ведет, можно сказать, ожесточенную «войну» с владельцами нелегальных казино. Но последними используются самые разные способы, чтобы продлить существование бизнеса, приносящего немалый доход.

Как сказал в свое время Дмитрий Медведев, «существование нелегальных казино — это циничное манипулирование законодательством либо неприкрытое его нарушение. Это важная тема, тем более вокруг казино всегда концентрируется криминал».

Еще несколько лет сводки о том, как полицейские раскрывают игровые притоны, действительно напоминали вести с полигона военных действий. Сегодня такие новости можно услышать всё реже. Пару лет назад на Кубани проводились полномасштабные акции «Стоп, игра!», в рамках которых полицейскими изымалось до двадцати игровых автоматов, работающих «не по правилам». Активно помогала при этом общественность, сообщая адреса подпольных клубов.

Тем не менее известия о наказании тех, кто занимается незаконной организацией и проведением азартных игр с использованием игрового оборудования, все-таки можно найти в СМИ и сегодня. Так, недавно был вынесен приговор сразу шести гражданам в Белореченском районе Краснодарского края. Собранные Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю доказательства были признаны судом достаточными, чтобы признать их виновными (п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ). Руководитель подпольной фирмы в феврале прошлого года разместил в одном из частных домов в поселке Родники Белореченского района 27 игровых автоматов. После этого он предложил четырем знакомым женщинам выполнять работу операторов, принимать посетителей, вести учет ставок, прием и выдачу наличных… Еще один человек оказывал техническую помощь, осуществлял подключение всего игорного оборудования, настройку и ремонт (этому гражданину потом было вменено в вину пособничество в совершении преступления (ч. 5 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ). Просуществовало подпольное казино, надо сказать, недолго: оперативные сотрудники УФСБ по краю быстро пресекли его деятельность. Виновным районный суд присудил значительные штрафы.

Недолго вела свою незаконную деятельность и анапчанка Наталья Б. Она использовала игровое оборудование для азартных игр вне игорной зоны с использованием Интернета. Анапчанке также был назначен значительный штраф.

А вот в Тбилисской совсем юная Анна Г. арендовала нежилое помещение, из которого сделала игровой зал. Девушка лично организовала работу подпольного клуба, сама же исполняла роль оператора-кассира, разъясняла правила азартных игр их участникам, принимала ставки и контролировала получение денежных средств. Незаконная деятельность юной предпринимательницы и ее игорного заведения была пресечена сотрудниками полиции. Вся техника, находящаяся в игорном зале, была изъята. Приговором суда Анне было назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Двадцатипятилетнему новороссийцу, организовавшему проведение азартных игр, дали в суде реальный срок: два года ограничения свободы. Парень занимался организацией азартных игр и даже создал в одном из мобильных приложений социальную группу под названием «Шахматисты», чтобы привлекать «новобранцев» к участию в них.

В Тимашевске сотрудники межрайонного следственного отдела Следственного управления СК России по Краснодарскому краю обнаружили в пункте приема ставок букмекерской компании «СпортБет» оборудование, внешне сильно напоминающее игровые автоматы. По информации пресс-службы Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю, было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ. В рамках уголовного дела была назначена компьютерно-техническая экспертиза, которая установила, что в тимашевском пункте ставок «СпортБет» находилось оборудование, программное обеспечение которого включает специальный программный код так называемого генератора случайных чисел. Его функционал предназначен для определения выигрыша именно случайным образом.

Букмекерские контора и тотализатор сами по себе являются единственным разрешенным в РФ лицензируемым видом игорного бизнеса вне игорных зон. Вот и надо представителям «СпортБета» действовать в рамках закона. Так нет же, захотелось удвоить острые ощущения? Кстати говоря, незаконные организацию и проведение азартных игр на территории нашего региона сотрудники не в первый раз пресекают под вывеской данной букмекерской компании. Поэтому, наверное, правоохранительным органам стоит повнимательней отнестись к деятельности и других букмекерских контор «СпортБета»…

Помощь в этом деле могут оказать и граждане. Кубанцы, которым стали известны адреса, по которым организована и проводится нелегальная игровая деятельность, могут сообщить об этом в полицию по телефонам 02 и 112, а также в Следственный комитет РФ по Краснодарскому краю по телефону 8 (861) 268-61-76.

Марина БЫСТРОВА