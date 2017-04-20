Дебошир стал фигурантом уголовного дела

Некрасивый инцидент произошел в Новокубанском районе Краснодарского края. Гражданин в состоянии алкогольного опьянения напал на судебного пристава.

22 марта судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Новокубанского районного отдела Управления ФССП России по Краснодарскому краю прибыл по адресу проживания гражданина О. с целью принудительного привода последнего в зал судебного заседания. Работник Службы действовал в соответствии с постановлением судьи Новокубанского районного суда, о чем и сообщил гражданину. Тем не менее, конфликта избежать не удалось.

Более того, вышедший на лестничную площадку родственник гражданина О. 1979 года рождения напал на представителя Закона. Пребывавший в состоянии алкогольного опьянения гражданин схватил судебного пристава за форменную одежду и нанес удар кулаком по левому плечу.

Но на этом «подвиги» дебошира не закончились. Осознавая противоправность своих действий, в присутствии нескольких свидетелей он, не стесняясь в выражениях, оскорбил находящегося тут же участкового оперуполномоченного полиции.

Неизвестно, чего добивался буйный гражданин, но его действия привели к вполне логичному результату.

В настоящий момент в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти (не опасного для жизни или здоровья) и ст. 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти).



Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю