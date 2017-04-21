22 апреля 2017 года состоится главное событие весны в Краснодаре!

Вело-заезд "Джентльмены и Леди на велосипеде": «Однажды на диком Западе»!

Стильные и яркие велосипедисты ? нашего города соберутся, чтобы проехать по улице Красной , словно ковбои по прериям.

Самых активных и творческих участников ждут совсем нешуточные ПОДАРКИ от наших партнёров:

+ GO PRO HERO Session CHDHS-102 (8MP/2.7K/30fps/microSDXC/1030mAh/угол 170/WiFi) стоимостью 17 999 рублей!

+ Сертификаты на покупку белья в сети Very Vell общей суммой 50 000 рублей.

+ Фитнес-браслет Huawei Honor Band A1.

+ Мультистайлер Rowenta CF 4112.

+ А также: спортивное питание от магазинов "Спарта", сумки от салонов "Багаж", сертификаты на золотые ювелирные украшения сертификаты на косметику, а ещё ....

Узнайте больше обо ВСЕХ подарках и номинациях —-> https://vk.com/ladyonbike_alyarus

И СКОРЕЕ регистрируйтесь на мероприятие, чтобы получить один из подарков —-> https://goo.gl/biYj9b

13 номинаций. 22 апреля. Краснодар. Призовой фонд более 100 000 рублей!

Приезжай и докажи всем, КТО главные леди и джентльмены города.

Мы ждём именно тебя.