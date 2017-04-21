В станице Тамань специалисты филиала «Таманский групповой водопровод» ООО «Югводоканал» заменили участок 45-летнего водопровода

В рамках мероприятий по обеспечению надежного и бесперебойного водоснабжения, специалисты филиала «Таманский групповой водопровод» ООО «Югводоканал» заменили аварийный участок водопровода в станице Тамань Темрюкского района.

«Данный участок водовода играет существенную роль в системе водоснабжения станицы Тамань, по нему вода поступает в населенный пункт напрямую от магистрального водопровода. Водопровод был построен в начале 70-х годов. За годы эксплуатации фактическая толщина стенки трубы стала меньше допустимой величины, что создавало немало проблем с точки зрения его обслуживания и перерывов в предоставлении услуг потребителям. Чтобы исключить из работы участок повышенной аварийности и повысить надежность работы сетей, было принято решение заменить участок водопровода протяженностью 50 метров от врезки в магистральный водовод в сторону станицы», - рассказал главный инженер филиала «Таманский групповой водопровод» ООО «Югводоканал» Анатолий Горбенко.

К работам бригада ремонтно-эксплуатационного участка РЭУ-2 Таманского филиала приступила в начале апреля. Старая стальная труба была заменена на трубы из современного и экологически чистого материала — полиэтилена, гарантированный срок службы которого достигает 50 лет. Была также заменена запорная арматура на новую в точке присоединения. Водопроводная запорная арматура является незаменимой при эксплуатации системы водоснабжения и используется на всем ее протяжении. Установленное оборудование влияет на объем подачи воды и на регулирование ее общего потока. Помимо этого был установлен новый узел учета воды большего диаметра 100 мм, вместо 80 мм.

Новый трубопровод повысит надежность водоснабжения станицы Тамань, что особенно важно в преддверии курортного сезона.