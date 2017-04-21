В Сочи начали кронировать пальмы, высаженные возле Олимпийского парка

В 2014 году возле входа в Олимпийский парк было высажено более 200 пальм вида «вашингтония робуста», возраст которых составлял 15-20 лет.

В эти дни проводится санитарная обрезка 7-ми метровых деревьев при помощи высотного крана. Обрезаются все слабые и желтые листья. Через 2-3 недели вашингтония сформирует свою крону новыми листьями, и пальма приобретёт привычный вид.

Вашингтонию робусту впервые высадили в 1932 году, когда в преддверии Летних Олимпийских игр украшали Лос-Анджелес – город, где они проходили. С тех пор она стала распространяться по планете как городское растение, и сегодня эту американо-мексиканскую уроженку можно увидеть и на Евразийском континенте, в частности, в Сочи.

Эта пальма отличается быстрым ростом, в естественной среде может вырасти до 30 метров. При этом у молодого дерева листья могут достигать в длину до 120 см., а сам ствол после окончательного формирования – до 45 см.

Для данного вида пальм прекрасно подходит место возле Олимпийского парка. Растение любит полное солнечное освещение и здесь, лучи солнца направлены на деревья с раннего утра до позднего вечера. Вашингтония требует регулярного полива и подкормки, поэтому для пальмария был смонтирован автополив и не менее раза в месяц озеленители Олимпийского парка проводят подкормку деревьев.

Подобная обрезка вашингтоний проводится не реже, чем три раза в год.