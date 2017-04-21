Школа агротуризма начала свою работу в Краснодаре

20 апреля, в Краснодаре открылась «Школа агротуризма». Бизнес-конференция, где молодым предпринимателям расскажут о привлекательности сельского туризма. Озвучивать основные вопросы будут профессионалы. Главная задача — рассказать о возможных мерах государственной поддержки и поделиться опытом ведения этого бизнеса.

Те, кто планирует окунуться в сферу предпринимательства, узнают, как наладить сотрудничество с туроператорами и туристско-экскурсионными организациями. Участникам будет предоставлена возможность установить деловые контакты и познакомиться с уже работающими и успешными проектами.