На Кубани объявлено экстренное предупреждение по ливням

21 апреля, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю распространило экстренное предупреждение по ливням.

- На Черноморское побережье прогнозируют сильные дожди c грозами, - пояснили в пресс-службе ведомства. - Из-за ливней может подняться уровень воды в реках.

Кроме того, синоптики обещают ветер с порывами до 23 метров в секунду.

- Почти на всей территории края ожидаются ливни. Причем брать с собой зонтик жителям Кубани придется вплоть до 25 числа, - заверила «Комсомольскую правду» - Кубань» начальник отдела гидрометеообеспечения Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Евгения Чечетка.

А в ночь на 23 апреля столбики термометров в некоторых районах Кубани и вовсе покажут -2 °C.

- Этого достаточно, чтобы обледенели дороги, - добавили в МЧС.

Водителей просят быть внимательными и острожными.