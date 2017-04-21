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На Кубани объявлено экстренное предупреждение по ливням

Пятница, 21 апреля 2017 10:59
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21 апреля, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю распространило экстренное предупреждение по ливням.

- На Черноморское побережье прогнозируют сильные дожди c грозами, - пояснили в пресс-службе ведомства. - Из-за ливней может подняться уровень воды в реках.

Кроме того, синоптики обещают ветер с порывами до 23 метров в секунду.

- Почти на всей территории края ожидаются ливни. Причем брать с собой зонтик жителям Кубани придется вплоть до 25 числа, - заверила «Комсомольскую правду» - Кубань» начальник отдела гидрометеообеспечения Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Евгения Чечетка.

А в ночь на 23 апреля столбики термометров в некоторых районах Кубани и вовсе покажут -2 °C.

- Этого достаточно, чтобы обледенели дороги, - добавили в МЧС.

Водителей просят быть внимательными и острожными.

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