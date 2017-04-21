Владельцы дорогих автомобилей будут оплачивать долги

Два, без преувеличения, элитных автомобиля были арестованы судебными приставами Лазаревского районного отдела г. Сочи Управления ФССП России по Краснодарскому краю в ходе рейдового мероприятия.

При совместном рейде представители Закона посетили 14 адресов граждан, визиты проводились работниками Службы совместно с представителями городской администрации и МРИ ФНС № 7 г. Сочи. Его целью стали неплательщики налогов. Как оказалось, граждане, уклоняющиеся от уплаты налогов, финансово, мягко говоря, не бедствуют.

Итогом рейда стали акты описи и ареста поистине знаковых внедорожников: Porsche Cayenne 2010 года выпуска и Chevrolet-Tahoe 2012 года выпуска. Владельцы столь брутальных авто по неведомым причинам не пожелали платить транспортный налог, за что едва не поплатились.

После составления актов описи и ареста два белых красавца были оставлены на ответственное хранение должникам. Впрочем, в данном случае эта мера имеет чисто психологическое значение. До принудительной реализации дело скорее всего не дойдёт – оба должника взяли у судебного пристава квитанции и заверили, что в ближайшие дни долги будут погашены в полном объеме.

Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю