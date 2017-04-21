Жители Кубани встретились с главным судебным приставом края

Главный судебный пристав Краснодарского края Александр Владимирович Кумиров провёл личный приём граждан в приёмной Президента Российской Федерации.

За несколько часов А.В. Кумиров разобрался в проблемных ситуациях 12 пришедших на прием жителей края. Обращения имели широкий охват по затрагиваемой проблематике. Вопросы граждан касались взыскания денежных средств, алиментных платежей, а также исполнительных производств неимущественного характера. Основная часть затронутых проблем относилась к отделам судебных приставов, расположенных в краевом центре, Адлерском и Хостинском районам г. Сочи.

Кроме того руководитель Управления принял от граждан 7 письменных заявлений, а также 2 исполнительных документа.

Все обратившиеся получили от руководителя Управления подробные разъяснения по своим вопросам. По результатам проведенного приема А.В. Кумиров дал своим подчиненным ряд поручений и установил жесткие сроки для докладов. Озвученные на приёме вопросы теперь находятся на личном контроле главного судебного пристава края.

Следует отметить, что личные приёмы граждан осуществляется руководством УФССП России по Краснодарскому краю на регулярной основе. Целью данных мероприятий является оказание непосредственной помощи заявителям, а также осуществление оперативного контроля за состоянием работы судебных приставов-исполнителей.

Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю