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«Краснодар Водоканал» заменил водопровод на улице Дзержинского

Пятница, 21 апреля 2017 16:51
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Специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») завершили работы по замене сетей водопровода для жилого многоквартирного дома по ул. Дзержинского, 22.
В целях улучшения качества воды специалистами предприятия была проведена замена старого водопровода диаметром 63 мм протяженностью 80 метров на новый пластиковый, а также заменена запорная арматура для дальнейшего более качественного обслуживания внутридомовых сетей водопровода.
Все мероприятия по замене сетей были выполнены в течение трех дней. Для работ специалисты использовали всю необходимую спецтехнику: экскаватор, самосвал, илососную и поливомоечную машины.

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