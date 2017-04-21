«Краснодар Водоканал» заменил водопровод на улице Дзержинского

Специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») завершили работы по замене сетей водопровода для жилого многоквартирного дома по ул. Дзержинского, 22.

В целях улучшения качества воды специалистами предприятия была проведена замена старого водопровода диаметром 63 мм протяженностью 80 метров на новый пластиковый, а также заменена запорная арматура для дальнейшего более качественного обслуживания внутридомовых сетей водопровода.

Все мероприятия по замене сетей были выполнены в течение трех дней. Для работ специалисты использовали всю необходимую спецтехнику: экскаватор, самосвал, илососную и поливомоечную машины.