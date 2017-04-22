В Сочи объявлен в розыск бывший командир местного полка ДПС

Вся каша, в которой главным «ингредиентом» стал теперь уже бывший командир полка дорожно-постовой службы городского УВД Андрей Геращенко, заварилась, по информации пресс-службы следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю, в феврале 2016-го. Именно тогда высокопоставленный полицейский чиновник, выступая в качестве посредника, получил миллион рублей от директора коммерческой конторы, специализирующейся на эвакуации машин. После чего передал деньги командиру роты ДПС.

Аналогичные преступления, кстати, совершались данными личностями и ранее - в 2014 и 2015-ом годах. Всего же руководитель вышеуказанной компании передал гаишникам за несколько лет, по данным следствия, 6,9 миллионов рэ. За эти деньги Геращенко расставлял наряды ДПС, которые задерживали машины, а затем передавали их на эвакуацию фирме. Ее сотрудники увозили автомобили на спецтоянки.

- Мужчину в итоге задержали, - уточняют кубанском следкоме. - Ему инкриминируется посредничество во взяточничестве. В отношении же командира роды ДПС также возбудили уголовное дело. Однако полицейский скрылся, и его объявили в федеральный розыск. Сейчас уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.