Кладбище жестоко убитых животных нашли на Кубани

Кладбище жестоко убитых животных обнаружили в Горячем Ключе. Страшную находку сделали местные жители 21 апреля.

На пустыре лежало 13 мертвых собак и одна кошка. Испуганные горожане обратились в полицию. Обстоятельства гибели животных выясняют правоохранители.

По мнению местных жителей, произошедшее – дело рук догхантеров. Жертвами живодеров стали и домашние животные – на нескольких мертвых собаках были ошейники. Также рядом с кладбищем нашли пакет с шестью живыми щенками. Малышей забрали к себе неравнодушные люди.