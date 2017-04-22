Губернатор Кубани предложил Крыму единую стратегию развития

Крым и Краснодарский край разработают совместную стратегию развития. Ее цель – системно решать стоящие перед двумя российскими регионами задачи.

Решение о разработке стратегии было принято сегодня в рамках ЯМЭФ на встрече глав Крыма и Кубани Сергея Аксенова и Вениамина Кондратьева. Краснодарский губернатор подчеркнул, что новая стратегия должна стать «дорожной картой» двух регионов на ближайшие несколько лет, как в работе государственных структур, так и бизнеса.

Аксенов, в свою очередь, отметил, что Крым и Кубань «неразрывно связаны» и имеют «единые цели и задачи», в том числе в сельском хозяйстве и туризме. В том числе главы регионов указали на необходимость создания единого туристического маршрута – по морскому побережью от Краснодарского края до Крыма. «Мы можем сотрудничать даже более тесно, чем другие субъекты Российской Федерации: у нас общая паромная переправа, будет Крымский мост, благодаря которому между регионами появится сухопутная связь», – добавил глава Крыма. Он выразил уверенность, что с вводом в эксплуатацию Крымского моста контакты и экономическое взаимодействие между Крымом и Краснодарским краем возрастут в несколько раз.

Кондратьев подчеркнул важность организации воздушного сообщения между регионами. По его словам, крайне важно, чтобы были авиарейсы из Краснодара и крупных аэропортов Кубани в Симферополь. Он предложил подключить к решению этой проблемы федеральные власти.