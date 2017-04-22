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Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут встречу в Сочи 3 мая

Суббота, 22 апреля 2017 00:50
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Президент России Владимир Путин 3 мая встретится в Сочи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Да», — ответил он на вопрос, состоится ли такая встреча лидеров двух стран.

18 апреля Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии. Стороны подчеркнули необходимость укрепления режима перемирия в Сирии.

«Акцентирована необходимость укрепления режима прекращения боевых действий и продвижения межсирийского переговорного процесса в астанинском и женевском форматах. Вновь отмечена важность тщательного и беспристрастного международного расследования инцидента с возможным применением химического оружия в провинции Идлиб», — говорилось в сообщении Кремля.

Кроме того, лидеры стран обсудили вопросы дальнейшего развития российско-турецких отношений и условились продолжить личные контакты. Также сообщалось, что Путин поздравил Эрдогана с успешным проведением референдума по внесению изменений в конституцию Турции.

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