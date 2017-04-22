У россиян появится законная возможность не платить за ЖКХ

Россияне, проживающие в многоквартирных домах, с 1 января 2018 году будут вправе отказаться оплачивать квитанции за ЖКХ, если информация о них отсутствует в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). С нового года оплате будут подлежать только те квитанции по квартплате, которые отражены в ГИС ЖКХ. Об этом сообщает Российская газета со ссылкой на заместителя министра связи и массовых коммуникаций Михаила Евраева.

Свое заявление Евраев сделал на Красноярском экономическом форуме. По его словам, данная мера была принята для того, чтобы заставить управляющие компании использовать эту систему. Кроме того, система поможет сделать рынок ЖКХ более прозрачным. Запуск ГИС ЖКХ Евраев назвал «одной из структурных реформ». Требование публиковать информацию в ГИС ЖКХ станет обязательным с 1 июля 2017 года, с 1 января 2018 недобросовестные управляющие компании будут вынуждены выплатить крупные штрафы. Данные о платежах будут публиковаться на портале dom.gosuslugi.ru. В настоящий момент в системе зарегистрировано 10,8 миллионов домов, 74 тысячи организаций, 88% ресурсоснабжающих организаций и все управляющие компании.