ЦБ создаст платформу для платежей и переводов граждан

Как сообщила газете «Ведомости» директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина, новая платформа, созданием которой сейчас занимается регулятор, позволит гражданам переводить платежи суммой до 100 тыс. руб.

Оплачивать товары и услуги можно будет через мобильное приложение или интернет-сервисы. Они будут интегрированы с платежной системой Банка России, доступ к которой сейчас имеют только банки.

О том, что Центробанк намерен перевести платежи физлиц под свой контроль, в феврале РБК рассказала зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Она пояснила, что вне зависимости от того, где у человека открыт счет, платежи посредством тех же мобильных устройств будут идти через эту платформу.

Скоробогатова также рассказала, что это будет пилотный проект, над которым регулятор будет работать совместно с участниками рынка — недавно созданным консорциумом по финтеху. 31 января Минюст зарегистрировал этот консорциум в форме ассоциации. В рамках пилота будет оцениваться потребность в таком сервисе и проработана «техническая возможность его полномасштабной реализации», сказала она.

Исполнительный директор «Финтеха» Борис Ким пояснил «Ведомостям», что речь идет о сложном инфраструктурном проекте, реализация которого займет не один месяц.

Мнения среди экспертов по поводу будущей платформы разделились, указывают «Ведомости». Так, специалист бизнес-школы «Сколково» Егор Кривошей считает, что Банк России в этом случае потеряет роль арбитра и подорвет развитие платежной системы «Мир». Борис Ким указывает, что организация переводов с карты на карту — недешевое занятие, а смысла создавать еще одну подобную систему — бессмысленно.

В свою очередь представитель Visa поддержал инициативу Банка России, посчитав, что будущая платформа позволит развивать новые виды переводов.

Несколько банкиров считают, что платформа ЦБ создаст существенную конкуренцию сервису переводов «Сбербанк онлайн». В самом Сбербанке не ответили на вопрос, считают ли они риском для себя проект Банка России.