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ЦБ создаст платформу для платежей и переводов граждан

Суббота, 22 апреля 2017 00:54
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Как сообщила газете «Ведомости» директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина, новая платформа, созданием которой сейчас занимается регулятор, позволит гражданам переводить платежи суммой до 100 тыс. руб.

Оплачивать товары и услуги можно будет через мобильное приложение или интернет-сервисы. Они будут интегрированы с платежной системой Банка России, доступ к которой сейчас имеют только банки.

О том, что Центробанк намерен перевести платежи физлиц под свой контроль, в феврале РБК рассказала зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Она пояснила, что вне зависимости от того, где у человека открыт счет, платежи посредством тех же мобильных устройств будут идти через эту платформу.

Скоробогатова также рассказала, что это будет пилотный проект, над которым регулятор будет работать совместно с участниками рынка — недавно созданным консорциумом по финтеху. 31 января Минюст зарегистрировал этот консорциум в форме ассоциации. В рамках пилота будет оцениваться потребность в таком сервисе и проработана «техническая возможность его полномасштабной реализации», сказала она.

Исполнительный директор «Финтеха» Борис Ким пояснил «Ведомостям», что речь идет о сложном инфраструктурном проекте, реализация которого займет не один месяц.

Мнения среди экспертов по поводу будущей платформы разделились, указывают «Ведомости». Так, специалист бизнес-школы «Сколково» Егор Кривошей считает, что Банк России в этом случае потеряет роль арбитра и подорвет развитие платежной системы «Мир». Борис Ким указывает, что организация переводов с карты на карту — недешевое занятие, а смысла создавать еще одну подобную систему — бессмысленно.

В свою очередь представитель Visa поддержал инициативу Банка России, посчитав, что будущая платформа позволит развивать новые виды переводов.

Несколько банкиров считают, что платформа ЦБ создаст существенную конкуренцию сервису переводов «Сбербанк онлайн». В самом Сбербанке не ответили на вопрос, считают ли они риском для себя проект Банка России.

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