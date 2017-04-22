Google за II полугодие 2016 г получила 234 запроса по аккаунтам от властей РФ

Число правительственных запросов в России с требованием предоставить информацию по данным аккаунтов пользователей служб Google во второй половине 2016 года снизилось на 1,26% в сравнении с первой половиной прошлого года, до 234, следует из отчета компании.

Данные запросы касались 392 пользователей. Среди них был лишь один запрос на сохранение копии данных до предоставления официального основания для их раскрытия. Компания Google удовлетворила лишь 15% от общего числа запросов.

Всего по миру Google с июля по декабрь 2016 года получила более 45,5 тысячи запросов с требованием предоставить информацию по данным аккаунтов пользователей. Данный показатель на 1,34% больше общего числа запросов за первую половину прошлого года.

Наибольшую долю в общем числе подобных запросов составили правоохранительные органы США - более 13,68 тысячи. Google предоставил властям информацию по 79% из общего числа запросов. Чуть меньшая доля запросов приходится на Германию - более 9,92 тысячи. Из них компания удовлетворила лишь 45% от общего числа запросов.

Правительственные структуры по всему миру часто запрашивают у компании основную информацию пользователей. Подобное взаимодействие широко используется правоохранительными структурами различных стран в расследованиях криминальных преступлений. "Мы проверяем законность каждого запроса. В некоторых случаях мы отказываемся выдавать информацию о наших пользователях или предоставляем данные в ограниченном объеме", - сообщается в отчете компании.

Вопрос о предоставлении правительствам персональных данных, хранящихся в распоряжении различных телекоммуникационных и веб-компаний, широко обсуждается в последнее время. Это связано с раскрытием бывшим сотрудником ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвардом Сноуденом информации о слежке американских спецслужб за гражданами различных государств. На волне скандала технологические компании вынуждены обеспечивать больше прозрачности по правительственным запросам, чтобы развеять сомнения пользователей в сохранении конфиденциальности.