"Магнит" в июне откроет первые тестовые аптеки

Ритейлер "Магнит" планирует в июне открыть первые четыре аптеки на базе своих магазинов.

"В июне в рамках развития аптечного проекта будут открыты четыре тестовые аптеки. Мы позитивно настроены по данному формату. Рынок в состоянии роста, продажи лекарств на человека в России в 13 раз ниже, чем в США, и в пять раз ниже, чем в Европе", - сказал заместитель гендиректора "Магнита" по продажам и HR Илья Саттаров в ходе телефонной конференции в пятницу.

По его словам, в России работает 52,5 тыс. аптек - и более половины из них являются несетевыми. Оборот отрасли - 1,3 трлн рублей

На первом этапе "Магнит" будет открывать аптеки на базе своих магазинов "у дома" и гипермаркетов, "где мы понимаем трафик и конверсию клиентов", отметил Саттаров.

Отвечая на вопрос аналитика о целесообразности запуска нового проекта во время масштабных изменений существующего бизнеса ("Магнит", в частности, занят обновлением своего ключевого формата - магазинов "у дома"), финансовый директор ритейлера Хачатур Помбухчан сказал, что у "Магнита" достаточно ресурсов.

По его словам, на тестовых аптеках "Магнит" проверит свои предположения о конвертации покупателей в покупателей аптек, "актуальность и жизнеспособность концепта", а также получит статистику для анализа и принятия решения - будет ли компания масштабировать этот проект: "в чем будет заключаться это масштабирование, открывать аптеки в магазинах "у дома" или в магазинах косметики, или только в гипермаркетах, какой подход в логистике выбрать, какие возможные точки роста оптимизации по себестоимости и по маржинальности этого направления".

"Магнит" - крупнейший ритейлер в России по числу магазинов. Под управлением компании на конец марта находилось 14,309 тыс. магазинов, включая 10,709 тыс. магазинов "у дома", 237 гипермаркетов. 189 магазинов "Магнит семейный" и 3,174 тыс. магазинов дрогери.