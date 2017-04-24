Золотой шампур для Сочи

Майские праздники в нашей стране открывают сезон шашлыков. Необычный фестиваль, посвященный любимому многими блюду, пройдет в Сочи на горном курорте «Роза Хутор» с 30 апреля по 1 мая. Лучшие повара курорта приготовят шашлык на высоте 1170 метров над уровнем моря.

- Откроет фестиваль конкурс «Золотой шампур» среди шеф-поваров сочинских ресторанов. Участники приготовят сочный шашлык, а строгое зрительское жюри выберет самый яркий вкус. Кстати, узнать секреты приготовления лучшего шашлыка смогут все желающие. Обладатель «Золотого шампура» проведет специальный мастер-класс, — поделились представители курорта «Роза Хутор».

Показать свое мастерство в приготовлении шашлыка смогут и любители. 1 мая необычный фестиваль продолжат любительские соревнования кулинаров «Шашлык-Машлык».

- Гостей самого вкусного события весны ждет интересная и насыщенная программа, а также конкурсы, призы и памятные подарки, - отметили организаторы.

Ирина СИЗОВА