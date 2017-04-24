В Сочи непогода оставила без света 2,5 тыс. жителей пригородного села

23 апреля сильный ветер, с порывами до 25 м/с, в поселке Веселое Адлерского района Сочи оставил без света 2,5 тыс. человек. Ураган снес 14 деревьев и часть кровли многоэтажного дома.

В настоящее время, по данным пресс-службы Сочинских электрических сетей — филиала ПАО «Кубаньэнерго», специалисты устранили технологические нар­ушения в селе Веселое­. В работах были задейс­твованы 11 бригад в с­оставе 24 человек.

В связи с неблагоприя­тными погодными услов­иями на территории Со­чи и в Туапсинском ра­йоне специалисты Сочи­нского филиала ПАО «К­убаньэнерго» продолжают работать­ в особом режиме. Метеоусловия на курор­те остаются неблагопр­иятными — ожидаетс­я усиление ветра до 2­0−25 м/с, ливни, в го­рах возможен сход лав­ин.

Массовых энергоотключений нет. Энергетики отрабатывают отдельные заявки, которые поступают от бытовых потребителей.