В Сочи непогода оставила без света 2,5 тыс. жителей пригородного села

23 апреля сильный ветер, с порывами до 25 м/с, в поселке Веселое Адлерского района Сочи оставил без света 2,5 тыс. человек. Ураган снес 14 деревьев и часть кровли многоэтажного дома.
В настоящее время, по данным пресс-службы Сочинских электрических сетей — филиала ПАО «Кубаньэнерго», специалисты устранили технологические нарушения в селе Веселое. В работах были задействованы 11 бригад в составе 24 человек.
В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Сочи и в Туапсинском районе специалисты Сочинского филиала ПАО «Кубаньэнерго» продолжают работать в особом режиме. Метеоусловия на курорте остаются неблагоприятными — ожидается усиление ветра до 20−25 м/с, ливни, в горах возможен сход лавин.
Массовых энергоотключений нет. Энергетики отрабатывают отдельные заявки, которые поступают от бытовых потребителей.