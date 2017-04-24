«Яндекс» решил сделать свой навигатор частично платным

«Яндекс» планирует начать брать деньги с таксопарков, курьерских служб и другого бизнеса, который использует сервисы «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты» в коммерческих целях. Об этом «Коммерсанту» рассказали в «Яндексе».

Тестирование нового формата начнется в этом году, подготовка стартует 1 мая — сначала в «Навигаторе», а через некоторое время и в «Картах». Чтобы использовать навигационные сервисы в коммерческих целях, потребуется специальная лицензия. Условия использования лицензий разработают после тестирования.