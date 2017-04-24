Турция продлила срок безвизового пребывания для граждан России

Турецкие власти продлили срок безвизового пребывания для граждан России до 90 дней. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Анатолийское агентство.

«Мы продлеваем срок, в течение которого россияне могут находиться в Турции без визы, с 60 до 90 дней», — заявил Чавушоглу.

В ноябре 2015 года после инцидента со сбитым турецкими ВВС российским бомбардировщиком Су-24 Россия приостановила безвизовый режим с Турцией. Однако Анкара не стала принимать ответные меры.

10 марта 2017 года на заседании Совета сотрудничества высшего уровня России и Турции турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает необходимым предпринять дополнительные усилия по введению безвизового режима между двумя странами. Тогда он отметил, что соответствующая работа ведется и выразил надежду, что этот вопрос будет решен в самое ближайшее время. Президент России Владимир Путин в свою очередь подчеркнул, что запрет на наем рабочих из Турции будет снят в ближайшее время.