Доля фальсификата в российских магазинах увеличилась на четверть

Как говорится в докладе Государственного совета РФ «О национальной системе защиты прав потребителей», в российских магазинах на 24% увеличились случаи обнаружения фальсифицированных товаров во время проверок Роспотребнадзора. Об этом пишут «Известия».

Под фальсификатом в документе подразумевается «товар, произведенный с нарушением действующих стандартов и технических регламентов». Доля фальсификата растет на фоне снижения числа проверок. К примеру, в прошлом году этот показатель была на 17% ниже, чем в 2015-м. Однако количество выявленных нарушений неуклонно растет, говорится в докладе.

Наибольшее количество фальсификата было обнаружено в Волгоградской, Свердловской, Новгородской и Кемеровской областях, Республике Саха (Якутия), Красноярском крае, Москве и Санкт-Петербурге. Чаще всего Роспотребнадзор выявлял несоответствие товаров техрегламенту Таможенного союза (ТР ТС) «О безопасности молока и молочной продукции». «Доля таких исследований составила в 2015 году 3,8%, а в 2016 году — уже 4,1%», — сказано в докладе.

Президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков связывает рост количества подделок может со снижением доходов населения и ростом спроса на более дешевые продукты.