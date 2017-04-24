Минобороны РФ открыло сайт с уникальными фото времен Великой Отечественной

К празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Минобороны РФ показало уникальные кадры с фронтов. Их авторы - военные фотокорреспонденты.

Мультимедийный военно-исторический цикл "Наша Победа в объективе" состоит из пяти видеосюжетов и интернет-приложения "Фотоальбом Победы".

Видеоролики рассказывают о конструкторах вооружения, командирах и бойцах Красной Армии в редкие минуты отдыха, работе полевой почты.

"Фотоальбом Победы" состоит из более 300 уникальных фотографий, снятых на всех фронтах с июня 1941 года и до штурма Берлина в 1945 году. Также опубликованы кадры быта и работы немецких военнопленных в советском тылу.

Для запуска проекта были оцифрованы и восстановлены из уникального архива фото-негативов свыше 2 тыс. снимков. Еще два видеосюжета — "Герои Тыла" и "Фронтовые будни" — появятся на сайте накануне дня Победы.