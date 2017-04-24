Круглый стол на тему «Обеспечение безопасности при занятии дайвингом»

26 апреля в преддверии начала летнего курортного сезона состоится круглый стол: «Обеспечение безопасности при занятии дайвингом», организованный на базе отделения Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае.

В последние годы в виду санкций и развития импортозамещения в туристической сфере все более популярным становится рекреационное (любительское) подводное плавание — дайвинг. Увеличивается количество организаций, оказывающих подобные услуги. Только в Краснодарском крае в дайвинг-клубов действовало 49, только 9 из которых — сезонные. Однако дайвинг является не безопасным видом деятельности. Несчастные случаи с подводными пловцами, в том числе со смертельным исходом происходят как в Краснодарском крае, так и в Крыму. За последние 4 сезона в Крыму и Кубани погибло 17 человек. Большинство из них - молодые ребята.

Так, в январе 2017г. в адрес Натальи Костенко обратился Маслов Валерий Николаевич, отец утонувшего при занятии дайвингом 24 летнего парня. Трагедия произошла 18 июня 2016г. на курорте Геленджик, где группа туристов с участием потерпевшего Маслова Андрея осуществила в сопровождении инструктора погружение в воду. Андрей по причине плохой видимости отстал от группы, а сопровождающий группу туристов инструктор в этот момент был занят фотосьемкой. Ввиду отсутствия рядом сопровождающего инструктора, произошла трагедия. По факту гибели Маслова Андрея было возбуждено уголовное дело.

Причиной инцидентов в подавляющем большинстве случаев является неадекватное поведение дайверов из-за низкого уровня их компетентности, либо безответственного поведения под водой самого подводника в виду недооценки опасности погружения. Но, к сожалению, случаи халатности инструкторов, хотя и умалчиваются, встречаются достаточно часто. Правда, доказать их оказывается довольно сложно в виду полной нерегулируемости, а значит отсутствия ответственности за действия, в данной сфере.

В действующем законодательстве, отсутствуют требования к поставщикам дайв услуг и порядку оформления договорных отношений между поставщиками и потребителями дайв услуг, установить причинно-следственную связь между виновными действиями инструктора и неблагоприятными последствиями не представляется возможным.

Попыткой стандартизации качества оказываемых дайв услуг в России, стала разработка в 2008 году «Временной инструкции по организации рекреационных погружений (дайвинга) на территории Российской Федерации». Однако, указанная инструкция и иные действующие нормативы о порядке оказания дайв услуг, в настоящий момент носят лишь рекомендательный характер. Требования, регламентирующие порядок оказания дайв услуг, в действующем законодательстве РФ в настоящее время отсутствуют. Необходимо также определиться с надзорным органом, который бы осуществлял функции по контролю за соблюдением требований действующего законодательства.

Задачей круглого стола станет не только поиск путей системного законодательного упорядочивания отношений в сфере рекреационного дайвинга как области коммерческой и любительской деятельности, но и составления плана совместных действий надзорных ведомств, исполнительных органов власти, муниципалитетов и общественности для предупреждения гибели дайверов в курортный сезон 2017 г.

Спикер: заместитель председателя комитета по развитию гражданского общества Госдумы, член центрального штаба ОНФ, Наталья Костенко.

Категории участников: Федерация подводного спорта России, Конфедерация подводной деятельности России, Законодательное собрание, прокуратура, МЧС, госнадзор, руководители дайвинг центров, инструкторы по дайвингу Краснодарского края, республики Крым и Севастополя.

Общее количество участников: 25 человек

Дата проведения: 26 апреля 2017 года, 14.00

Адрес проведения: г. Краснодар, ул. Октябрьская д.78/ ул. Гимназическая д.49