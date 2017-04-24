«Краснодар Водоканал» посадил аллею

В рамках Общероссийского экологического субботника «Зеленая весна - 2017» молодые специалисты «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») совместно с учащимися 10-х классов посадили деревья на территории средней школы № 101.

В ходе мероприятия работники водоканала и школьники высадили более 70-ти саженцев различных деревьев и кустарников, среди которых пихта, барбарис, миндаль, айва и другие.

«Мы благодарны руководству школы № 101 за поддержку в проведении экологической акции, - рассказала директор по персоналу ООО «Краснодар Водоканал2 Вера Зубкова, - Водоканал, как крупнейшее предприятие жизнеобеспечения, всегда обращает внимание населения на необходимость бережного отношения не только к воде, но и к экологической ситуации в целом. Озеленение - один из эффективных путей решения проблем, связанных с загрязнением воздуха. Мы рады, что учащиеся откликнулись на нашу инициативу по созданию маленького парка на территории школы».

Школьники активно помогали молодым специалистам размечать и выкапывать лунки, высаживать деревья. После мероприятия десятиклассники и сотрудники водоканала на фоне аллеи сделали памятное фото.