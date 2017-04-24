День Жён-мироносиц, празднуемый в третье воскресенье (пятнадцатый день) после Пасхи, является традиционным православным общим женским праздником, имеющим давнюю историю. В этом году он празднуется 30 апреля. В этот день верующие вспоминают святую равноапостольную Марию Магдалину, которая первой встретила Христа после Воскресения, Марию Клеопову, Саломию, Иоанну, Марфу и Марию, Сусанну.

Мироносицы — это те самые женщины, которые из любви к Спасителю Иисусу Христу принимали Его в своих домах, а позже последовали за Ним к месту распятия на Голгофу. Они были свидетельницами крестных страданий Христа. Это они затемно поспешили ко Гробу Господню, чтобы помазать тело Христа миром, как это полагалось по обычаю иудеев. Они не оставили Его даже после распятия. Их вера была вознаграждена. Это они, жены-мироносицы, первыми узнали, что Христос воскрес, когда пришли утром к гробнице, чтобы смазать его тело маслом миро. Впервые после своей крестной смерти Спаситель явился женщине — Марии Магдалине. Вспоминая жен-мироносиц, церковь призывает верующих последовать примеру этих святых женщин, восхваляя их любовь к Спасителю и верность Его заповедям.

Издавна этот день на Руси считался и считается православным женским днем. Православная церковь отмечает его как праздник всех женщин-христианок, отмечая их особую роль в семье и обществе, укрепляя в их самоотверженном подвиге любви и служения ближним.

Каждая женщина Земли является мироносицей по жизни — несет мир миру, своей семье, домашнему очагу, она рождает детей, является опорой мужу. Православие возвеличивает женщину-мать, женщину всех сословий и народностей. Неделя (воскресенье) жен-мироносиц — это праздник каждой православной христианки, православный женский день, поэтому в праздник поздравляют всех женщин мира, славят женскую жертвенность, верность и преданность, а также чистую веру и светлую самозабвенную любовь.

В храме Вознесения Господня в Пашковке 30 апреля будет совершаться праздничная Божественная Литургия, на которой благославляется всем женщинам причащаться Святых Христовых Таинств, так как в этот день у всех женщин день Ангела. После службы будет праздничное поздравление всех женщин, подарки, шоколадки, иконы и цветы.

ХРАМ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ, г.Краснодар, пос.Пашковский, ул. Ярославского78/4, тел.: 8-918-410-89-00, (861) 227-57-58, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ,

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