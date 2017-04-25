США запланировали сокращение финансовой помощи Украине на 70%

Обнародованный в марте администрацией США план бюджета 2018 года предусматривает сокращение международной помощи Украине на 68,8%, сообщает в понедельник Голос Америки.

Согласно 15-страничныму бюджетному документу Госдепартамента, полученному Foreign Policy, реструктуризация включает переливание денег из программы помощи на развитие в программу, которая тесно связана с целями национальной безопасности. Документ обозначен как «несекретный, но чувствительный».

«Что касается Украины… объемы помощи на 2018 год в предварительном плане бюджета должны были бы составлять более $ 570 млн. Вместе с тем, новый проект предусматривает сокращение финансирования до $ 177 млн», — говорится в сообщении «Голоса Америки» со ссылкой на американское издание Foreign Policy в понедельник вечером.