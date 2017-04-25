На Кубани и в Северной Осетии начали устранять последствия урагана

На Кубани больше всего от непогоды пострадал Сочи. По данным МЧС Краснодарского края, в городе ураганный ветер повалил 14 деревьев. В результате было повреждено три автомобиля. Из-за обрывов электросетей оказалось нарушено энергоснабжение на пяти улицах в селе Веселое (Худякова, Урожайная, Лилии, Мира, Белой Акации). Аварийно-ремонтная бригада "Сочинские электросети" восстанавливает подключение к сетям. В ближайшее время свет должен вернуться в дома жителей.

- В Хостинском районе Сочи ураганный ветер повредил крышу в жилом 12-этажном доме на улице Мацестинской, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - Сейчас кровлю восстанавливают. Всего для ликвидации последствий стихии в городе задействовано 52 человека и 14 машин спецтехники.

Более масштабный урон стихия нанесла в Северной Осетии. Единая диспетчерская служба Владикавказа зафиксировала более 2,5 тысяч сообщений от жителей города о различных повреждениях зданий, инфраструктуры и отключениях света. Удар непогоды оказался таким сильным, что в трех районах Северной Осетии и Владикавказе правительство республики было вынуждено ввести режим чрезвычайной ситуации.

Во Владикавказе из-за обрывов ЛЭП была остановлена работа двух скважин, обеспечивающих город водой. Сейчас они уже работают в прежнем режиме.

- На работах по устранению последствий непогоды во Владикавказе задействовано более 350 человек и 50 спецмашин, - сообщили в пресс-службе правительства республики. - Всего по городу было повалено более 100 деревьев, пострадали крыши 25 зданий, произошла массовые обрывы линий электропередач. Восстановлением электроснабжения в городе занимались девять аварийных бригад.

Кроме Владикавказа стихия обрушились в Северной Осетии и на другие населенные пункты. В Пригородном районе республики без электричества остались десять сел: Тарское, Октябрьское, Сунжа, Комгарон, Куртат, Донгарон, Дачное, Верхняя и Нижняя Саниба, Даргавс и станица Камбилеевская. В селе Фиагдон Алагирского района оказалась снесена кровля пульмонологической больницы. Еще в нескольких селах повреждены школы, дома культуры и спортивные комплексы.

Сейчас почти все повреждения зданий в республике ликвидированы, а в дома жителей уже вернулся свет.