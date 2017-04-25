Главы Кубани и Адыгеи подписали соглашение о сотрудничестве

Адыгея и Кубань объединят усилия для развития курорта «Лагонаки».

24 апреля в Краснодаре в ходе переговоров врио главы Адыгеи Мурат Кумпилов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев договорились объединить усилия по реализации проекта горноклиматического курорта «Лагонаки».

Первым шагом в данном направлении должно стать создание совместной рабочей группы, которая бы занималась решением конкретных вопросов с определенными сроками их выполнения. Для этого решено разработать дорожную карту и совместно работать по привлечению инвестиций, взаимодействию с федеральным центром в продвижении проекта, сообщает пресс-служба главы республики.

По мнению руководителей регионов, сегодня необходимо не делить компетенции при реализации проекта, а совместными усилиями создать курорт мирового класса. Для этого есть и уникальная природа, и необходимые инфраструктурные условия, которыми нужно грамотно воспользоваться.

С развитием горнолыжного туризма Адыгея планирует увеличить турпоток до 1 млн туристов в год.

Напомним, что в 2016 году в Адыгее побывало более 420 тысяч туристов - это на 16% больше, чем в предыдущем году. Во время новогодних каникул около 100 тысяч туристов и экскурсантов выбрало Адыгею для отдыха. На майские праздники планируется приезд около 40 тысяч отдыхающих.

Сегодня в республике работает 150 объектов размещения, которые предлагают отдыхающим около 6 тысячи мест.

Хорошая сеть автодорог, близость к крупным городам Юга России, а также благоприятные климатические условия позволяют развивать в Адыгее туризм без серьёзных сезонных колебаний. Основное направление - активный отдых. В последнее время набирает популярность событийный туризм, который развивается на основе государственно-частного партнёрства. Проведение массовых туристских фестивалей уже становится традицией. Акцент делается на гастрономические фестивали, поскольку до 40% туристов выбирает место отдыха, ориентируясь на свои гастрономические предпочтения.

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