Агрокомплекс семьи министра сельского хозяйства стал четвертым среди владельцев сельхозугодий

Тройка лидеров списка BEFL за год не изменилась. На 1-м месте – группа «Продимекс» (вместе с активами «Агрокультуры») Игоря Худокормова, под контролем которой 790 000 га. «Русагро» обогнала «Мираторг»: теперь у них 670 000 и 644 000 га соответственно (см. график). Гендиректор «Русагро» Максим Басов цифры подтверждает. Представитель «Мираторга» не комментирует список. А руководитель агродивизиона «Продимекса» Николай Шевченко приводит цифры без учета «Агрокультуры», поскольку это личный проект Худокормова, – немногим более 600 000 га.

С 6-го места на 4-е поднялся краснодарский Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева, увеличивший земельный банк до 640 000 га, или на 40%. Таким образом, агрокомплексу не хватило лишь 4000 га, чтобы войти в тройку. Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева основан в 1993 г. отцом нынешнего министра сельского хозяйства Николаем Ткачевым. Компания занимается зерновыми, она – один из крупнейших производителей сырого молока в стране и второй производитель риса. Также агрокомплекс производит свинину, говядину, развивает сеть магазинов – их уже более 600 на Кубани, Ставрополье и в Ростовской области.

В последние годы агрокомплекс активно наращивал земельный банк, в прошлогоднем списке BEFL он впервые вошел в десятку. В 2015 г. он приобрел активы крупного агрохолдинга Valinor, владевшего землями на юге страны. Как сообщал «Ведомостям» бывший топ-менеджер этой компании, к структурам семьи Ткачева перешло тогда 170 000 га. В 2016 г. агрокомплекс продолжил приобретения: летом стало известно о покупке более 30 000 га рисовых полей, ранее принадлежавших группе «Разгуляй». Спустя несколько месяцев агрохолдинг семьи министра купил крупный краснодарский агрохолдинг Parus Agro Group у бывшего президента холдинга «Сибирский цемент» и экс-акционера Qiwi Андрея Муравьева; под контролем Parus Agro почти 100 000 га пашни в Краснодарском и Ставропольском краях, Адыгее. За последние три года агрокомплекс нарастил земельный банк на 440 000 га, или более чем втрое, по данным BEFL.

Гендиректор агрокомплекса Евгений Хворостина отказался от комментариев.

Заметнее всего земельный банк нарастила АФК «Система» Владимира Евтушенкова: принадлежащий ей агрохолдинг «Степь» прибавил за год свыше 200 000 га, указывает BEFL. С учетом RZ Agro, которой «Система» владеет совместно с членами семьи Луи Дрейфуса, земельный банк корпорации достиг 350 000 га. Агрохолдинг «Степь» продолжает наращивать земельный банк, приобретая активы, как и предусмотрено его стратегией, говорит представитель «Системы». Цель – увеличить его до 500 000 га, заявляло руководство компании.

Прошлый год стал весьма продуктивным для крупных агрохолдингов, указывает в обзоре BEFL. Суммарный земельный банк компаний из списка 2017 г. превысил 12 млн га, это примерно на 14% больше, чем годом ранее. В последние три года шла активная консолидация рынка, говорит управляющий директор BEFL Владислав Новоселов. Дело в том, что из-за девальвации рубля доходность инвестиций в растениеводство увеличилась. С этим доводом согласен и представитель «Системы».

В 2016 г. впервые за последние три года стали расти не только рублевые, но и долларовые цены, сообщал ранее «Совэкон». В южных регионах рост цен достигал 31–83%, в центре – 6–17%, в Поволжье – 1–36%.

Но уже с конца прошлого года стало очевидно, что в дальнейшем доходность растениеводства не будет столь высокой: внутренние цены на сельскохозяйственную продукцию не растут, а по некоторым позициям даже снижаются, в том числе из-за восстановления рубля, говорит Новоселов. Это подтверждает и Басов из «Русагро». Тем не менее его агрохолдинг продолжит приобретать земли. Но с учетом снижения маржинальности цены на землю должны упасть, чтобы сделки состоялись, заключает он.

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