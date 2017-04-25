AliExpress анонсировал доставку товаров по России за один день

Торговая площадка AliExpress предложила россиянам воспользоваться ускоренной доставкой товаров. Сообщается, что для этого необходимо совершить покупку в разделе «Молл».

На первом этапе оперативная доставка на следующий день после оформления будет доступна только в самых крупных российских городах. Кроме этого, AliExpress предлагает оперативно получить только те товары, которые продают российские продавцы в разделе «Молл». В самой компании отметили, что в будущем и перечень городов, и меню товаров, на которые распространяются специальные условия транспортировки, расширят.

На сегодняшний момент получить товар за день или за три дня, если речь идёт о городах поменьше, можно, если заказ сделан на смартфоны, ноутбуки, планшеты, наушники. Около товаров появится обозначение «экспресс-доставки». Заниматься отправлениями будет фирма Cainiao, у неё работает свой филиал в России с 2016 года. Ранее Пронедра писали, что AliExpress изменил условия доставки для товаров, дороже 2 долларов.