Китай спустил на воду первый авианосец собственного производства

Первый авианосец, произведенный на китайской судоверфи Далянь, был спущен на воду в доках компании China Shipbuilding Industry Corp, сообщает Синьхуа. Предполагается, что на вооружение он будет поставлен в 2020 г. после ходовых испытаний, передает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

На вооружении Китая это будет уже второй авианосец. Первый был поставлен на вооружение КНР в 2012 г. Это был недостроенный в СССР авианесущий крейсер «Варяг», который Китай купил у Украины, модернизировал и назвал «Ляонин». Изначально предполагалось использовать его как тренажер, параллельно строя собственный авианосец.