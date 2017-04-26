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Китай спустил на воду первый авианосец собственного производства

Среда, 26 апреля 2017 09:10
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Первый авианосец, произведенный на китайской судоверфи Далянь, был спущен на воду в доках компании China Shipbuilding Industry Corp, сообщает Синьхуа. Предполагается, что на вооружение он будет поставлен в 2020 г. после ходовых испытаний, передает Reuters со ссылкой на местные СМИ.
На вооружении Китая это будет уже второй авианосец. Первый был поставлен на вооружение КНР в 2012 г. Это был недостроенный в СССР авианесущий крейсер «Варяг», который Китай купил у Украины, модернизировал и назвал «Ляонин». Изначально предполагалось использовать его как тренажер, параллельно строя собственный авианосец.

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