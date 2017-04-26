Путин одобрил планы скоростного морского сообщения между Сочи и Крымом‍

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству как можно быстрее проработать вопрос об организации морских перевозок между Крымом и Сочи. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями деловых кругов Ярославской области.

По его словам, поступило несколько предложений от разных предприятий по организации скоростных судов на подводных крыльях на этом маршруте. «У министерства транспорта и министерства промышленности есть возможность провести квазиконкурсные или конкурсные процедуры и выбрать наилучшее предложение. Но само по себе предложение мне очень нравится», — цитирует Путина РИА Новости.

Президент также обратил внимание на трудности с точки зрения погодных условий в районе Керченского пролива, подчеркнув при этом, что «по другим маршрутам — на Кавказском побережье, в самом Крыму, конечно, можно и нужно развивать этот вид транспорта». Путин выразил уверенность, что «это будет востребовано».

В связи с этим глава государства поручил министрам проработать и принять решение по данному вопросу «чем быстрее, тем лучше». Он также отметил, что этот план может быть реализован при определенной поддержке со стороны государства — в виде льгот по лизингу в размере более 2%.