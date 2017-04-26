Зрители «Формулы-1» в Сочи смогут прокатиться на гоночном такси‍

Организаторы грядущего Гран-при России в Сочи подготовили уникальное предложение для зрителей, которые придут на этап "Формулы-1".

Впервые в истории чемпионата болельщики и гости паддок-клуба "Формулы-1" получат возможность прокатиться на гоночном такси по трассе в дни Гран-при в рамках новой активности "Мерседеса".

– Промчаться по трассе, на которой еще не остыли следы болидов "Формулы-1", пройти сложные повороты, в которых только что боролись за доли секунд чемпионы мира, – уникальный опыт для зрителей Гран-при России "Формулы-1". Это также отличная возможность для "Сочи Автодрома" как круглогодичного автоспортивного комплекса продемонстрировать свои возможности по организации широкого спектра гоночных активностей, – приводит слова промоутера этапа Сергея Воробьева пресс-служба "Сочи Автодрома".

Автомобили для гоночного такси предоставит компания "Мерседес", которая в этом году отмечает 50-летний юбилей фирмы AMG. Заезды пройдут в пятницу 28 апреля, в субботу 29 апреля и в воскресенье 30 апреля.