В России могут запретить алкоэнергетики

Минфин предлагает ввести запрет на производство и продажу в России алкоэнергетиков — слабоалкогольных напитков с тонизирующими добавками. Ведомство подготовило соответствующие поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ). В аппарате вице-премьера Александра Хлопонина поддерживают эту инициативу, утверждая, что такие напитки опасны для здоровья.

Минфин предлагает «ввести запрет производства и оборота алкогольной продукции с содержанием этилового спирта крепостью менее 22% объема готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества», рассказали «Известиям» в пресс-службе министерства, уточнив, что исключение составляет лишь производство для оборота за пределами страны и экспортных продаж. Соответствующую норму Минфин сформулировал в преддверии второго чтения поправок сенаторов Сергея Рябухина, Виталия Шубы и других в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ). В первом чтении документ был рассмотрен 24 марта. В течение следующих 30 дней в него вносились поправки, дата второго чтения еще не назначена.

В Минфине рассказали, что по итогам исследований научных учреждений было сделано заключение о вредном воздействии на организм человека алкогольных тонизирующих напитков.

«Минздрав также настаивает на запрете потребления слабоалкогольных напитков, содержащих тонизирующие вещества, поскольку такие напитки вызывают привыкание к алкоголю», —добавили в Минфине.