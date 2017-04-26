Минфин начнет продажу облигаций для населения со среды

Доходность новых облигаций, по плану министерства, должна быть выше, чем по банковским депозитам и гособлигациям. Она также будет зависеть от срока владения бумагами — размер купона будет увеличиваться по мере приближения к сроку погашения облигаций.

О возможности вложений в эти бумаги собственных средств уже заявили министр финансов Антон Силуанов и глава Сбербанка Герман Греф.

Объем и ставки

Анонсированный в феврале первый выпуск ОФЗ-н серии 53001 с погашением в апреле 2020 года будет включать 15 миллионов облигаций номиналом тысяча рублей. Приобрести их можно будет в отделениях «ВТБ 24» и Сбербанка.

Ставка первого полугодового купона составит 7,5% годовых, второго — 8%, третьего — 8,5%, четвертого — 9%, пятого — 10%, шестого — 10,5%. Цена размещения на 26—28 апреля установлена равной 100% от номинала. В случае приобретения облигаций в дату начала размещения доходность к погашению составит 9,02% годовых до вычета комиссионного вознаграждения агента. Минфин ранее заявлял, что доходность по инструменту составит до 8,5% годовых, но обещал небольшую премию, которая компенсирует банковскую комиссию первым покупателям народных ОФЗ.

Комиссия банка

Минимальная сумма покупки бумаг составит 30 тысяч рублей, максимальная — 15 миллионов. Комиссия банка-агента составит 1,5% при покупке до 50 тысяч рублей, 1% — если сумма покупки составит от 50 до 300 тысяч рублей и 0,5% — при покупке на сумму более 300 тысяч рублей, ранее отмечал директор департамента долговой политики Минфина Константин Вышковский. Аналогичные комиссии будут взимать с инвесторов и в случае предъявления облигаций к досрочному выкупу. Таким образом, максимальный размер комиссии составит 3%.

Граждане вправе предъявить облигации к выкупу через банки-агенты в любой день до даты погашения облигаций.

Обращение облигаций для населения на вторичном рынке, включая заключение сделок с бумагами между агентами, не допускается, за исключением выкупа облигаций агентом и передачи облигаций в наследство гражданам. Также не допускается приобретение облигаций на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).

Как говорил Вышковский, в дальнейшем Минфин намерен размещать ОФЗ для населения ежегодно на сумму 20−30 миллиардов рублей, однако если спрос на эти инструменты будет высокий, ведомство увеличит эти параметры. Каждый новый выпуск будет выходить раз в полгода.

Расширение инвестиций

Замминистра финансов Сергей Сторчак говорил, что Минфин никогда не расценивал продажу ОФЗ как способ пополнить бюджет.

Основной функцией облигаций для населения будет возможность дать гражданам, которые много лет живут в условиях рыночной экономики, в условиях бурно развивающегося финансового рынка, более широкий круг сберегательных инструментов.

Приобрести новые бумаги, по словам министра финансов Силуанова, будет не сложнее, чем открыть депозит в банке. Вложиться в облигации можно будет как в отделениях банков, так и в онлайн-режиме, открыв электронный «личный кабинет».

Важной особенностью бумаг является их надежность, поскольку ОФЗ — это безусловное обязательство государство, а надежность вложений в такие обязательства не вызывает сомнений, заверял Сторчак. Государство обязуется выплатить покупателю все сумму вложений в ОФЗ без ограничений. В долговой устойчивости России нет равных в текущем моменте и на историческом пробеге как минимум ещё десяти лет, уверен Сторчак.

Силуанов заявил, что намерен вложить собственные средства в покупку новых бумаг, так как для него этот инструмент будет интересен, поскольку это надежное и доходное вложение. Поддержал министра финансов в желании вложиться в новые ОФЗ и глава Сбербанка Герман Греф.

По мнению главы второго по активам российского банка — ВТБ — Андрея Костина, ОФЗ для населения составят конкуренцию банковским депозитам и банкиры это поддерживают, так как населению нужны хорошие инструменты, чтобы не попадать в ненадежные банки в погоне за более высокими ставками.

ОФЗ, выпускаемые для инвестиций в них со стороны населения, могут быть востребованы в первую очередь в среде держателей депозитов в крупных российских банках, так как доходность по этим долговым бумагам предполагается выше, чем по депозитам банков из топ-10 в России, говорил РИА Новости советник Института современного развития Никита Масленников.

А глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отмечал, что ОФЗ позволят гражданам вкладывать деньги не только в банковские вклады, что необходимо для развития российского рынка.