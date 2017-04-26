ЕС переходит на бесплатный роуминг

Совет ЕС принял последний законодательный акт в рамках отмены платы за роуминг для жителей Евросоюза. С 15 июня вступают новые правила.

Теперь жители Еврозоны смогут звонить, отправлять SMS и пользоваться интернетом в других странах ЕС по таким же тарифам, что в и стране, где они проживают.

"Когда европейцы этим летом поедут в отпуск, они смогут насладиться возможностью свободно оставаться на связи и использовать интернет, как если бы они были дома", - заявили в Совете.

Исключение сделали лишь для тех людей, которые используют безлимитный интернет. При израсходовании определенного лимита оператор, предупредив клиента, сможет взимать дополнительную плату, но не более 7,70 евро за гигабайт.

Кроме того, проживая в одной стране ЕС, клиенты не смогут постоянно пользоваться услугами оператора другой страны с более выгодным тарифом. Предполагается, что операторы будут следить, находится ли клиент больше времени в стране, где он приобрел сим-карту.