Запрещен ввоз черногорских вин в Россию

Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию алкогольной продукции производителя из Черногории из-за несоответствий требованиям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В 2017 году Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выявлены 24 партии алкогольной продукции (изготовитель „13.JUL PLANTAZE“ AD, Республика Черногория), не соответствующие по показателям качества и безопасности требованиям действующего законодательства в области защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. По результатам исследований выявлено содержание пестицидов и пластификаторов, обнаружены посторонние включения», — отметили в Роспотребнадзоре.

Небезопасные партии алкогольной продукции изъяты из оборота, материалы переданы в суд. Несмотря на предостережения со стороны Роспотребнадзора, производитель не представил информацию по устранению нарушений требований в области защиты прав потребителей и обеспечению безопасности алкогольной продукции, поставляемой в Российскую Федерацию.

Информация направлена в ФТС России и уполномоченные службы государств — членов Евразийского Экономического Союза.