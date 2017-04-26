Руководство Google пообещало бороться с фейковыми новостями

Google изменил алгоритм работы для борьбы с так называемыми "фейковыми новостями". В официальном блоге сообщается, что теперь из результатов поиска постараются убрать ссылки на экстремистские ресурсы, оскорбительные тексты и новости с недостоверными данными.
Ссылки на авторитетные источники информации будут появляться выше остальных результатов. Также специальные меры примут против компаний, которые пытаются обмануть поисковик.
Руководство Google пообещало бороться с фейковыми новостямиСреда, 26 апреля 2017 09:39
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Google изменил алгоритм работы для борьбы с так называемыми "фейковыми новостями". В официальном блоге сообщается, что теперь из результатов поиска постараются убрать ссылки на экстремистские ресурсы, оскорбительные тексты и новости с недостоверными данными.
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