Любишь кататься, люби и налоги платить

Целый комплекс мер, направленных на розыск имущества организации-должника, был реализован судебным приставом Межрайонного отдела по розыску должников, их имущества и детей Управления ФССП России по Краснодарскому краю. Работа оказалась результативной.

ООО «КТГ» задолжало налоговым органам 165 тысяч рублей. Его руководство не предпринимало никаких мер к погашению задолженности, игнорируя вызовы на прием к судебным приставам. Материалы исполнительного производства передали в межрайонный отдел по розыску должников, и работа в данном направлении началась.

В ходе совместного рейда с представителями ГИБДД в Прикубанском округе г.Краснодара был остановлен автомобиль LAND ROVER EVOQE, который, согласно документам, оказался принадлежащим организации-должнику. В рамках исполнительного производства по взысканию крупной налоговой задолженности выявленное автотранспортное средство было арестовано и изъято.

В случае неоплаты указанного долга, элитный автомобиль будет реализован в кратчайшие сроки, а часть вырученных средств будет направлена на погашение задолженности в УФНС.

Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю