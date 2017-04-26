Жителю Адлера запретили катать туристов на рафте

Судебные приставы Адлерского района г.Сочи запретили местному предпринимателю осуществлять деятельность в форме спортивного сплава на надувном судне по реке Мзымта.

Исполнительные действия осуществлялись в рамках исполнительного производства по иску районного прокурора. Согласно документу, деятельность по катанию туристов на рафте была признана незаконной, поскольку индивидуальный предприниматель не оформил соответствующим образом право пользования водным объектом – участком реки Мзымта.

Если организатор аттракциона оформит документы в соответствии с законодательством Российской Федерации, гости Большого Сочи снова смогут разнообразить свой отдых увлекательным сплавом. Пока же судебные приставы осуществляют контроль, чтобы предприниматель не возобновил деятельность до оформления необходимых документов.

Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю