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Жителю Адлера запретили катать туристов на рафте

Среда, 26 апреля 2017 09:47
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Судебные приставы Адлерского района г.Сочи запретили местному предпринимателю осуществлять деятельность в форме спортивного сплава на надувном судне по реке Мзымта.
Исполнительные действия осуществлялись в рамках исполнительного производства по иску районного прокурора. Согласно документу, деятельность по катанию туристов на рафте была признана незаконной, поскольку индивидуальный предприниматель не оформил соответствующим образом право пользования водным объектом – участком реки Мзымта.
Если организатор аттракциона оформит документы в соответствии с законодательством Российской Федерации, гости Большого Сочи снова смогут разнообразить свой отдых увлекательным сплавом. Пока же судебные приставы осуществляют контроль, чтобы предприниматель не возобновил деятельность до оформления необходимых документов.

Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю

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