22 апреля, не смотря на прогнозы синоптиков, обещающие дожди, фестиваль «Джентльмены и Леди на велосипеде: однажды на Диком Западе» состоялся!

После самого велопарада на центральных улицах г. Краснодара, главный организатор Анастасия Иошина перенесла праздник на крытую парковку ТК "Центр города".

В велопараде приняло участие более 50 человек, не только на велосипедах, но и на самокатах, и это не смотря на погоду!

Далее, по программе мероприятия стартовал сам фестиваль, на открытие которого выступали Консультант отдела развития видов спорта министерства физической культуры и спорта Илья Владиславович Длоугий и Начальник управления по делам молодёжи администрации муниципального образования города Краснодар Пронькин Георгий Васильевич.

В самом фестивале приняло участие 31 участник в 12 номинациях. Победители в номинациях получили достойные призы от спонсоров и партнеров фестиваля.

Кроме того, гостями фестиваля били различные творческие коллективы, а также показы мод школы моделей.

Данный фестиваль на территории г. Краснодар проходит уже в третий раз, и планируется проводится ежеквартально. Больше информации о следующих мероприятиях и фото отчеты можно увидеть в группе во ВКонтакте https://vk.com/ladyonbike_wildwest