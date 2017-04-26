В эту пятницу, 28 апреля в 20 ч, после трудовых будней, раскачаем этот город и заявим обо всех велосипедистах Краснодара!

Устраиваем велофлешмоб: на ул. Красная, 5 небольшая группа велосипедистов начинает велозаезд, затем к ней на всем протяжении улицы небольшими порциями присоединяются все остальные велосипедисты, тем самым все больше и больше, как снежный ком, увеличивая количество участников. Подъехав в Авроре, нас будет уж очень, очень много! Там среди всех присутствующих будет розыгрыш множества подарков.

После этого все желающие едут на пикник.

Вступаем в группу и приглашаем друзей!

Во время велопраздника нас будет снимать ГТРК «Кубань» | Вести Краснодарского края!

Каждый репост добавляет еще больше подарков!

До встречи в пятницу, друзья!