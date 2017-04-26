Сезон летний сменяет зимний

В разгар весны крупнейший горный курорт Сочи «Роза Хутор» завершил зимний сезон. За 129 дней катания на горных лыжах и сноубордах комплекс посетило около 800 тысяч гостей.

Прошедший зимний сезон на курорте «Роза Хутор» оказался богат на новинки. Начали работу три новые канатные дороги. Были дополнительно открыты 17 километров горнолыжных трасс, большая часть которых расположена на южном склоне хребта Аибга. Общая зона катания курорта «Роза Хутор» в результате превысила 94 километров трасс.

- Запуск новых подъемников позволил «развязать» узкие места, существенно сократить очереди на подъемники и сделать пребывание гостей на курорте максимально комфортным, - рассказали в пресс-службе «Роза Хутор».

Продолжилось на курорте и развитие гостиничной инфраструктуры, в частности, постолимпийское преобразование Горной Олимпийской деревни на высоте 1100 метров над уровнем моря. Здесь открылись три новых отеля, увеличив общий номерной фонд курорта – до 2592 гостиничных номеров. Средняя загрузка всех отелей в течение сезона составила 73 процента, приближаясь к 100 процентам в пиковые периоды.

- Прошедший зимний сезон показал, что спрос среди российских туристов на качественный горнолыжный отдых по-прежнему высок. Несмотря на общую тенденцию снижения внутреннего туристического потока, к нам приехало то же количество гостей, что и в прошлом сезоне, а процент тех, кто при этом проживал в отелях курорта, заметно вырос. Мы продолжаем работать над тем, чтобы уникальный круглогодичный курорт «Роза Хутор» был востребован в любое время года, - отметил генеральный директор курорта «Роза Хутор» Сергей Бачин.

Завершив зимний сезон, горный курорт Сочи открывает сезон летний. На «Роза Хутор» он стартует уже 28 апреля. В летнем сезоне комплекс предлагает большой набор активностей: подъем на самую высокую обзорную площадку Сочи – Каменный столб, пешие маршруты по горным склонам, подвесной мост, трассы для горных велосипедов, конные прогулки, йога на высоте 2320 метров над уровнем моря, самый высокий в России веревочный парк, тропа здоровья, пляжная зона отдыха в горах, активные игры на различных площадках курорта и многое другое. Для гостей «Роза Хутор» с 15 июня работает собственный оборудованный пляж на побережье Черного моря. Добраться до него можно на бесплатном автобусе.

- Новинкой летнего сезона-2017 на горном курорте «Роза Хутор» станет уникальный Парк водопадов «Менделиха», расположенный на высоте 1470 метров над уровнем моря. Он находится на южном склоне хребта Аибга, который стал доступен для туристов после запуска новой канатной дороги «Эдельвейс»,- сообщили в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

Парк водопадов на курорте «Роза Хутор» будет открыт после 1 июля, Попасть в него можно как на канатной дороге, так и по маркированному

пешеходному маршруту от самой высокой точки комплекса – 2320 метров над уровнем моря. Для удобства и безопасности на этом участке оборудованы специальные пешеходные тропы со ступенями и перилами.

Ирина СИЗОВА