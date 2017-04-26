Предварительное голосование: твой выбор, избиратель!

Борис ЮНАНОВ: «Кубани нужна сильная экономика»

Борис Юнанов — директор краснодарской строительной компании «Неометрия» — участник предварительного голосования по отбору кандидатур для последующего выдвижения кандидатов от партии «Единая Россия» на выборы в ЗСК по партийному списку выступал на дебатах по двум темам. Первая касалась развития экономики и промышленности, вторая — противодействия коррупции и эффективности госрасходов.

Эти важные темы лежат в основе предвыборной программы Бориса Юнанова. Он решил сфокусировать свое внимание на тех вопросах, в которых лучше всего разбирается и знает, как эффективно, с минимальными затратами решить актуальные для края проблемы.

— Сегодня экономика Кубани по сравнению с другими регионами страны развивается довольно успешно: ВРП ежегодно растет на 1—2 процента. Но нам нужны двузначные показатели,— уверен Борис Юнанов. — Тратить есть на что: образование, здравоохранение, культура. Для этого региону как воздух необходимы дополнительные источники доходов.

На предварительное голосование я неслучайно иду под девизом «Сильная экономика Кубани — благополучие жителей». Сегодня порядка 53 процентов краевого бюджета составляют поступления от оптово-розничной торговли, промышленности, сельского хозяйства и строительства, транспорта и связи. Считаю, что пришло время активно развивать высокотехнологичные и наукоемкие отрасли: IT-, нанотехнологии. Огромный потенциал вижу в развитии альтернативной энергетики. Сама природа наделила Кубань солнцем, полями, ветрами, но мы, в отличие от европейских стран, совсем не развиваем солнечную и ветряную энергетику, которая надежна, стабильна и экономически выгодна. Прими это власти на вооружение — в нашем регионе появятся и новые рабочие места, и экологически чистые производства, что важно в плане повышения привлекательности Краснодарского края для туристов, а самое главное — дополнительные доходы в бюджет.

Развитие высокотехнологичных и наукоемких отраслей Борис Юнанов видит в предоставлении таким предприятиям на период запуска проектов (3—5 лет) льгот в виде «налоговых каникул», необходимости разработки и внедрения системы грантов по IT-проектам и в привлечении на Кубань высококвалифицированных специалистов из других регионов. При этом край должен будет помочь им в решении жилищных проблем, для чего участник предварительного голосования предлагает разработать программы субсидирования ипотеки для таких сотрудников.

Еще один из путей повышения доходной части бюджета, предложенный Борисом Юнановым,— приватизация неэффективно работающих предприятий, находящихся в муниципальной и государственной собственности, предприятиями малого и среднего бизнеса. Это позволит пополнить бюджет средствами от продаж и повысит поступления в него, считает кандидат.

Коррупция — «раковая опухоль», которая высасывает все соки из государства, уверен кандидат.

По мнению Бориса Юнанова, следует принять решительные меры по противодействию коррупции: оптимизировать штат государственных и муниципальных служащих, при этом одновременно кратно повысив им зарплату. Кандидат уверен: если люди будут профессионально и ответственно подходить к своему делу, хорошо зарабатывать, не будут бояться за свое будущее и если люди будут помнить, что за любое коррупционное преступление их ждет неотвратимое суровое наказание, только в этом случае коррупцию во власти можно будет изжить. Ужесточение мер по противодействию коррупции поможет бизнесу динамично развиваться и с уверенностью смотреть вперед.

Для оперативного рассмотрения обращений граждан власти нужно продолжать развивать систему МФЦ, автоматизированного согласования документов, которое не растягивается на долгие месяцы и стирает коррупционную составляющую.

Каждое из решений, озвученных Борисом Юнановым на дебатах, принесет пользу миллионам людей. Чтобы начать действовать, необходимо стать кандидатом в депутаты ЗСК и избраться в кубанский парламент.

— Я начинал строительный бизнес с нуля,— рассказывает Борис Юнанов. — Было непросто, но не зря говорят: дорогу осилит идущий. Учился, шишки набивал, где-то интуиция подсказывала, что делать. Сегодня я знаю, что хорошая команда единомышленников — уже полдела. Руководитель должен подобрать и мотивировать людей работать. Когда это получается, успех гарантирован. Сейчас в нашей компании более двухсот специалистов. Мы построили и своевременно сдали в эксплуатацию свыше трехсот тысяч квадратных метров жилья, более двух тысяч семей живут в наших домах, а будет еще больше: компания продолжает возводить пять жилых комплексов в Краснодаре, Новороссийске и Ростове-на-Дону. Одним словом, работы хватает, но я от нее не устаю — знал, на что иду. Когда есть цель, твердое желание добиться ее, всё обязательно получится. Такой настрой у меня будет и в работе в ЗСК.

Впереди у участника внутрипартийного голосования ответственный момент: встречи с избирателями.

— К неудобным вопросам готовы? — поинтересовалась я у Бориса Юнанова после дебатов.

— Я не люблю заготовки и острых вопросов не боюсь,— честно ответил он. — Готов общаться с избирателями на любые темы, которые они предложат. Я бы не стал участвовать в предварительном голосовании партии «Единая Россия», если бы не чувствовал в себе силы, знания и умения решать конкретные задачи. Уверен: избиратели еще не раз убедятся в этом.

28 мая я буду впервые участвовать в предварительном партийном голосовании и очень надеюсь на поддержку кубанцев.

Полный текст программы — на сайте Юнанов.рф

Наталия МЕЛЬНИКОВА

Фото Константина СЕМЕНЦА